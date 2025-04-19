Διαφορετική όψη από τη γνωστή πολύβουη εικόνα της παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα, με το Λεκανοπέδιο να έχει αδειάσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς πολλοί «απέδρασαν» για να περάσουν το Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και άλλους προορισμούς.

Στους δρόμους του κέντρου οι περισσότεροι που κυκλοφορούν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου είναι τουρίστες, αλλά και Αθηναίοι που κάνουν τα τελευταία τους ψώνια, κυρίως στην Ερμού, τη Βαρβάκειο και το ιστορικό κέντρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους χάρτες της Google δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οδικό δίκτυο της Αθήνας που να αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς όλοι οι δρόμοι είναι «πράσινοι» (με «κόκκινο» και «πορτοκαλί» επισημαίνεται η πολύ αυξημένη κίνηση και με «κίτρινο» η αυξημένη κίνηση).

Σημειώνεται ότι στην Αθήνα υπάρχει πολλή ηλιοφάνεια που σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία -κοντά στους 24 με 26 βαθμούς- δημιουργούν ένα σχεδόν «καλοκαιρινό» τοπίο.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο καιρός αύριο, Κυριακή του Πάσχα, θα είναι καλός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, σε ολόκληρη τη χώρα.

Τις θερμές ώρες της ημέρας, προσθέτει το meteo.gr, οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα βόρεια ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ ομίχλες θα σχηματιστούν κυρίως στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23-25, στη Θεσσαλία από 8 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 24-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 24 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις, 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και 2-3 μποφόρ στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.