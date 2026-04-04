Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης, που ήταν σε εξέλιξη στο κτίριο επι της οδού Πήγασου, όπου κατέρρευσε μπαλκόνι με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 43χρονης γυναίκας, γερμανικής καταγωγής και τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο παιδιών της.

Οι Αρχές αναζητούν τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η γυναίκα περνούσε, περίπου στις 15:00, μαζί με την οικογένειά της, την οδό Πηγάσου όταν εκείνη την ώρα μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο κεφάλι. Από την κατάρρευση του μπαλκονιού τραυματίστηκαν ελαφρά δύο από τα παιδιά της οικογένειας.

Η άτυχη 43χρονη είχε πάει με την οικογένειά της σε ταβέρνα της περιοχής, και φεύγοντας πέρασε ανυποψίαστη από το σημείο μαζί με τον σύζυγό της και τα 3 παιδάκια της, όλοι Γερμανοί τουρίστες που είχαν έρθει για τις γιορτές του Πάσχα, όπως αναφέρει το korinthosnews.gr.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα, συνεπεία καταπλάκωσης, στην Κόρινθο. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 4, 2026

Πηγή: skai.gr

