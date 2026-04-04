Νεκρός 90χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από τα ενετικά τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και ο 90χρονος άνδρας μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένος , στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, λίγες ώρες μετά την μεταφορά του ο 90χρονος δυστυχώς υπέκυψε στα εκτεταμένα και πολύ βαριά πράγματα που έφερε.

Πηγή: skai.gr

