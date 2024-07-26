Εικοσιδύο (22) ακτές, βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία», αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2024 και έχασαν το βραβείο τους, επειδή είτε δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο είτε δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, ορθή περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και επικάλυψη ελεύθερου χώρου ακτής.

Οι 22 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

Ακτή Σχοινιάς Καράβι, Δήμος Μαραθώνα, Π. Ε. Αττικής

Ακτή 1ο Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας/Solo Pino, Δήμος Λαυρεωτικής, Π. Ε. Αττικής

Ακτή Ψάλτος/Mitsis Lindos Memories Resort, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων

Ακτή Καλλιθέα, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων

Ακτή Μικρός Γιαλός, Δήμος Ρόδου, Π.Ε Δωδεκανήσων

Ακτή Αμνισός/Pnoe Breathing Life, Δήμος Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου

Ακτή Έρμονες, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κερκύρας

Ακτή Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κερκύρας

Ακτή Μύλος Όρμου Κορθίου, Δήμος Άνδρου, Π.Ε. Άνδρου

Ακτή Προβατάς, Δήμος Μήλου, Π.Ε. Μήλου

Ακτή Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort, Δήμος Μυκόνου, Π. Ε. Μυκόνου

Ακτή Αγία Άννα/Μάραγκας, Δήμος Νάξου, Π.Ε. Νάξου

Ακτή Άγιος Γεώργιος, Δήμος Νάξου, Π.Ε. Νάξου

Ακτή Άγιος Προκόπιος, Δήμος Νάξου, Π.Ε. Νάξου

Ακτή Αγ. Φωκάς/Μαραθιά, Δήμος Τήνου, Π.Ε Τήνου

Ακτή Ιεράπετρα 1/Δημοτική, Δήμος Ιεράπετρας, Π.Ε Λασιθίου

Ακτή Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου, Δήμος Ιεράπετρας, Π.Ε Λασιθίου

Ακτή Μύρτος, Δήμος Ιεράπετρας, Π.Ε Λασιθίου

Ακτή Μέγα Άμμος (Βράχος), Δήμος Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας

Ακτή Κουτλουμουσίου, Δήμος Σιθωνίας, Π.Ε Χαλκιδικής

Ακτή Νέα Ρόδα 2, Δήμος Αριστοτέλη, Π.Ε Χαλκιδικής

Ακτή Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis, Δήμος Αριστοτέλη, Π.Ε Χαλκιδικής

Το πρόγραμμα ωστόσο τονίζει ότι η απόσυρση του σήματος της Γαλάζιας Σημαίας στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις που θα ανακοινωθούν με επόμενα Δελτία Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.