Κορινθία: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο - Μήνυμα του 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο χώρο στο Κιάτο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μήνυμα του 112 στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

