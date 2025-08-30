Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο στο Κιάτο Κορινθίας - Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών

Κορινθία: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο - Μήνυμα του 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο χώρο στο Κιάτο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. 

Μήνυμα του 112 στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών. 

