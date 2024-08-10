Λογαριασμός
Φωτιά στη Μεταξάδα Μεσσηνίας - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες.

Φωτιά στη Μεταξάδα Μεσσηνίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στη Μεταξάδα Μεσσηνίας

Στην περιοχή επιχειρούν 70 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες. 

