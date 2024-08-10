Φωτιά στη Μεταξάδα Μεσσηνίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στη Μεταξάδα Μεσσηνίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 70 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάδα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2024

Πηγή: skai.gr

