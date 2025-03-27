Κοκαΐνη 5,9 εκατ. ευρώ κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Δύο νέες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ Τελωνεία και της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εμπορευματοκιβώτια με μπανάνες προερχόμενα από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.



Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο 3ο Τελωνείο Πειραιά, με τη χρήση αυτοκινούμενου οχήματος x-ray, εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα των εμπορευματοκιβωτίων.



Στην πρώτη περίπτωση, μετά από θετική ένδειξη των σκύλων ανιχνευτών MAX και KYBERR, ακολούθησε φυσικός έλεγχος όπου κατασχέθηκαν 67 συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 78 κιλών. Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται περίπου στα 3,51 εκ. ευρώ.



Στη δεύτερη περίπτωση, κατά τον φυσικό έλεγχο από τους τελωνειακούς ελεγκτές και την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 47 συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 53 κιλών και η αξία τους υπολογίζεται περίπου στα 2,39 εκ. ευρώ.

Το συνολικό μεικτό βάρος της κοκαΐνης αγγίζει τα 131 κιλά και η αξία της τα 5,9 εκ. ευρώ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με άλλες παρόμοιες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάρθρωση διεθνούς δικτύου εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών

