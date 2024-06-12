Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 68 ετών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 05:10 για πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Γαλαβάνη στα Πατήσια και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισε τη σορό της γυναίκας στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.