Διαθέσιμη είναι από σήμερα η πλατφόρμα «Know Your Business» - («eGov-KYB»), μέσω της οποίας επιτρέπεται η αυτοματοποιημένη άντληση και διαβίβαση δεδομένων των νομικών προσώπων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Χρίστου Δήμα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση χρόνου, την αποφυγή φυσικών επισκέψεων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στις τράπεζες και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Δεν θα χρειάζεται πλέον να συλλέγουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά σχετίζονται με βασικά στοιχεία του νομικού προσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία και στοιχεία εκπροσώπων, εταίρων, μελών και διαχειριστών του νομικού προσώπου. Μέχρι στιγμής, αυτή η διαδικασία απαιτούσε αυτοπρόσωπη παρουσία στα καταστήματα των τραπεζών, υποβολή στοιχείων σε έγχαρτη μορφή, ενώ συνεπάγονταν και ταλαιπωρία του πελάτη προκειμένου να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων εισέρχονται στην πλατφόρμα «eGov-KYB», είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και στην υποενότητα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιχείρησης», είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας kyb.gov.gr είτε κατόπιν ανακατεύθυνσης από το περιβάλλον του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και ακολουθούν τα εξής βήματα:

Πραγματοποιείται αυθεντικοποίησή τους με κωδικούς TaxisNet και με δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ακολούθως, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τα δημόσια πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συνεχίζοντας, τα δεδομένα προβάλλονται στους νόμιμους εκπροσώπους, οι οποίοι δίνουν ψηφιακή έγκριση για τη διαβίβαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου υποχρεούνται να έχουν ενημερώσει και λάβει την έγκριση όλων των εκπροσώπων, εταίρων, μελών και διαχειριστών των οποίων τα δεδομένα θα διαβιβαστούν.

Τέλος, τα δεδομένα διαβιβάζονται ψηφιακά υπογεγραμμένα με την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

