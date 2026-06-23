Δέος προκαλεί η μανία της Φύσης στη Ρωσία... Ένας σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας πανίσχυρος ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα την περιοχή Σβερντλόφσκ αφήνοντας πάνω από 4.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στην πόλη Κούσβα και τις γύρω περιοχές. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Κούσβα, η πόλη Νόβαγια Λιάλια και οι κοντινοί οικισμοί, όπου η καταιγίδα ξήλωσε στέγες κτιρίων, έριξε δέντρα και κατέστρεψε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και ηλεκτροφόρα καλώδια. Δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Κάτοικοι της περιοχής «κατέκλυσαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δραματικά πλάνα του ανεμοστρόβιλου και της καταστροφής που άφησε στο διάβα του.

🌪️ A powerful tornado tears through Russia’s Sverdlovsk region



A massive twister swept across several towns in Russia’s Sverdlovsk region, leaving more than 4,000 homes without electricity.



The hardest-hit areas were Kushva, Novaya Lyalya, and nearby settlements, where the… pic.twitter.com/zrFUmZoVWu — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Tornadoes are not uncommon in Russia.



Sixteen people sought medical attention after a hurricane in the Sverdlovsk region, the regional Ministry of Emergency Situations reported.



Thirty-two private homes were completely destroyed, and 99 houses, 25 cars, and 15 power lines were… pic.twitter.com/fZxGG9gf7P — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) June 23, 2026

Πηγή: skai.gr

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