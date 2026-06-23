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Μανία της φύσης: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές στη Ρωσία - 5 τραυματίες - Δείτε videos

Kαταστράφηκε πρατήριο υγρών καυσίμων, και πάνω από 4.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην πόλη Κούσβα και τις γύρω περιοχές. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν

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Ανεμοστρόβιλος

Δέος προκαλεί η μανία της Φύσης στη Ρωσία... Ένας σπάνιο φυσικό φαινόμενο, ένας πανίσχυρος ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα την περιοχή Σβερντλόφσκ αφήνοντας πάνω από 4.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στην πόλη Κούσβα και τις γύρω περιοχές. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Κούσβα, η πόλη Νόβαγια Λιάλια και οι κοντινοί οικισμοί, όπου η καταιγίδα ξήλωσε στέγες κτιρίων, έριξε δέντρα και κατέστρεψε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και ηλεκτροφόρα καλώδια. Δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Κάτοικοι της περιοχής «κατέκλυσαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δραματικά πλάνα του ανεμοστρόβιλου και της καταστροφής που άφησε στο διάβα του. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Ανεμοστρόβιλος
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