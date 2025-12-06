Αγροτικό μπλόκο επ’ αόριστον στα Πράσινα Φανάρια στη Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Κλειστός από την αστυνομία είναι ο δρόμος και στις δύο κατευθύνσεις στο κομμάτι από ΙΚΕΑ μέχρι αεροδρόμιο ενώ ομοίως επ' αόριστον κλειστά είναι τα Μάλγαρα προς Αθήνα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, θα ανοίξει στις 20:00.

Δεν κλείνει το Δερβένι

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση τρακτέρ στην κορυφή του Δερβενίου, στην έξοδο για Λαγυνά και για παράπλευρες οδούς.

Οι κλειστοί δρόμοι

Σέρρες: Κλειστός επ΄αόριστον ο κόμβος Κερδυλλίων και στις δύο κατευθύνσεις

Βέροια: Κλειστή η Εγνατία στον κόμβο Νησελίου προς Βέροια

Κοζάνη: Εγνατία Οδός κλειστή στον κόμβο Σιάτιστας και στις δύο κατευθύνσεις.

Ξάνθη: Κλειστή ως τις 17:00 η Εγνατία Οδός από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή.

Θεσσαλία: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας και ο Ε65.

Μαγνησία: Κλειστή η ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Μικροθηβών, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

