Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία, η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Aθηνών - Θηβών από το ύψος της διασταύρωσης με τα Βίλια γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Επιπλέον, παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας για τα φορτηγά των 3,5 τόνων.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται από το πρωί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Ενδεικτικά:

- η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,

- κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ.

- προβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου από το Χαΐδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου

- στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ μποτιλιάρισμα προς Σκαραμαγκά

- στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου

- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας

- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,

- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

- Παραλιακή προς τον Πειραιά

- στη Βουλιαγμένης

Πηγή: skai.gr

