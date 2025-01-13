Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία, η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Aθηνών - Θηβών από το ύψος της διασταύρωσης με τα Βίλια γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Επιπλέον, παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας για τα φορτηγά των 3,5 τόνων.
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται από το πρωί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.
Ενδεικτικά:
- η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,
- κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ.
- προβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου από το Χαΐδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
- στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ μποτιλιάρισμα προς Σκαραμαγκά
- στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας
- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
- Παραλιακή προς τον Πειραιά
- στη Βουλιαγμένης
