Κατολισθητικό φαινόμενο παρατηρείται από το πρωί στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού, λίγο μετά το Κομπότι της Άρτας στη θέση Συκούλα, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr. το βουνό έχει μετακινηθεί κυριολεκτικά και είναι αδύνατη η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο γίνεται αυτοψία από το προσωπικό της "Νέας Οδού" ενώ στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το ακριβές σημείο του προβλήματος είναι περί τα 500 μέτρα με 1 χιλιόμετρο μετά το Κομπότι Άρτας, προς Αμφιλοχία.

Η κίνηση γίνεται από την παλαιά εθνική οδό.

Προς Αντίρριο, η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Άρτας και από τον κόμβο της Αμφιλοχίας προς Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

