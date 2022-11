Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ. στην Κιβωτό του Κόσμου- Πρόεδρος η Αλεξάνδρα Μαρτίνου Ελλάδα 12:14, 22.11.2022 linkedin

Επταμελές το νέο συμβούλιο με συμμετοχή του πρώην ειαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε και έγκριτων επιστημόνων