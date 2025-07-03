Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει από χθες το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή με πευκοδάσος κοντά στη Βουρβουρού της Σιθωνίας Χαλκιδικής, λόγω της οποίας, για λόγους ασφαλείας, εκκενώθηκε μια κατασκήνωση και ένα camping.

Οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη για να ανακόψουν και να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία είναι σήμερα χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με το voria.gr.

Μέχρι να πέσει χθες το σκοτάδι, επιχειρούσαν στο σημείο 15 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα

Σήμερα επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 49 οχήματα και 7 πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα «σηκωθούν» εκ νέου εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Το μέτωπο εκτιμάται ότι είναι περίπου στο ένα χιλιόμετρο, ενώ οι άνεμοι είναι εντάσεων 2-3 μποφόρ.

Από τη φωτιά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.