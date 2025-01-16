Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τον Ασπρόπυργο, λόγω ακινητοποιημένου απορριμματοφόρου στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου.

Σημαντικές καθυστερήσεις επίσης παρατηρούνται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας και την ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα.

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης νταλίκας με ΙΧ στο ύψος των πολυκλαδικών σχολείων της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στα 2 ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών και στην κάθοδο της Κηφισίας από Αττική Οδό προς Σίδερα Χαλανδρίου.



Πηγή: skai.gr

