Hellenic Train: Με το πάτημα ενός κουμπιού η διαχείριση των εισιτηρίων της

Μια νέα ταξιδιωτική εμπειρία επιχειρεί να προσφέρει στους επιβάτες της η Hellenic Train, η οποία εγκαινίασε τη νέα εμπορική πλατφόρμα που παρέχει έναν εύχρηστο και ευέλικτο τρόπο έκδοσης εισιτηρίων.

Πλέον οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εισιτήρια μέσω της νέας εμπορικής πλατφόρμας της Hellenic Train, η οποία διαθέτει νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες, νέα "γραφικά" και λειτουργίες, εκμηδενίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα εκδοτήρια της εταιρείας. Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχονται στον επιβάτη είναι η αγορά του εισιτηρίου, η μεταβολή του - επιλέγοντας άλλο δρομολόγιο της ίδιας διαδρομής σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα χωρίς χρέωση - αλλά και η αλλαγή του με επί τόπου πληρωμή ή επιστροφή της διαφοράς της τιμής του νέου εισιτηρίου που θα εκδοθεί.

Παράλληλα, με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το εισιτήριο ή την κάρτα τους, με επιστροφή του αντιτίμου και κατ' αναλογία του τρόπου αρχικής πληρωμής του, ακόμα και να λάβουν αποζημίωση σε περιπτώσεις καθυστερήσεων.

«Τα εγκαίνια της νέας εμπορικής πλατφόρμας σηματοδοτούν την είσοδο της HellenicTrain στη νέα ψηφιακή εποχή. Μέσω της καινοτόμου αυτής λύσης προσφέρουμε μια σειρά από δυνατότητες στον επιβάτη ο οποίος με την περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων της νέας εμπορικής πλατφόρμας θα απολαμβάνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία από «από άκρο σε άκρο» (end-to-end). Ήδη οι επιβάτες έχουν στα χέρια τους την πλήρη διαχείριση του εισιτηρίου τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν προς κάποιο εκδοτήριο ενώ απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία μέσα από όλα τα κανάλια αγοράς εισιτηρίων (γκισέ, διαδίκτυο, mobile apps).» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Hellenic Train κ. Θεόδωρος Ευσταθόπουλος.

Υπηρεσίες

Η νέα εμπορική πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα:

-Ελέγχου του εισιτηρίου πάνω στο τρένο από τον ελεγκτή μέσω της φορητής του συσκευής και άμεσης επικύρωσης.

-Σε περίπτωση που ο επιβάτης αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έκδοση εισιτηρίου ηλεκτρονικά, μπορεί να απευθυνθεί στο πλησιέστερο εκδοτήριο εισιτηρίων και ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει το εισιτήριό του στην οθόνη.

-Αγοράς εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας

-Αγοράς εισιτηρίου μέσω κινητού τηλεφώνου καθώς το νέο app υποστηρίζεται από πλατφόρμες IOS και Google

-Ακύρωσης/τροποποίησης/μεταβολής εισιτηρίου.

-Λήψης αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων δρομολογίων.

Σημειώνεται πως η νέα εμπορική πλατφόρμα είναι στον «αέρα» από τις 8 Οκτωβρίου και ενσωματώνει όλα τα κανάλια επικοινωνίας της Hellenic Train ώστε να είναι προσβάσιμες και σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες εισιτηρίων όπως επίσης και η διαχείρισή τους.

Στόχος της Hellenic Train είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη εξυπηρέτηση στον επιβάτη οποίος πλέον απολαμβάνει απλοποιημένες διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων και συνολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Αποτελεί μια «πράσινη» λύση, καθώς όλα τα εισιτήρια εκδίδονται πλέον ψηφιακά περιορίζοντας δραστικά τη χρήση χαρτιού. Ταυτόχρονα ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών με την υιοθέτηση προτύπων ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που θωρακίζουν τα συστήματα έναντι του κινδύνου ηλεκτρονικής απάτης.

Επίσης, διασφαλίζει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλες πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων, καθώς θα εξελίσσονται σε ενιαίο περιβάλλον. Σε επόμενο χρόνο θα μπορεί να ενσωματώσει μια σειρά υπηρεσιών λόγω της αυξημένης διαλειτουργικότητας που παρέχει η πλατφόρμα.

Για πρώτη φορά θα μπορεί κανείς να προχωρήσει σε αγορά δωροκάρτας της Hellenic Train (Δωροκάρτα|Hellenic Train), η οποία μπορεί να προσφερθεί ως δώρο για την αγορά εισιτηρίων και καρτών από τη νέα εμπορική πλατφόρμα. Για κινητές συσκευές στο Apple Store και Google Store (IOS και Android), αρκεί ο χρήστης να εγκαταστήσει το νέο app της Hellenic Train "HT New Platform", αντικαθιστώντας το υφιστάμενο. Προς το παρόν υποστηρίζει δύο γλώσσες Ελληνική και Αγγλική, με προσεχή ένταξη και της Ιταλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί:

-να απευθυνθεί στα εκδοτήρια του δικτύου,

-να επισκεφτεί την σχετική ιστοσελίδα https://www.hellenictrain.gr/plirofories-commercial-platform,

-να καλεί καθημερινά από τις 7:00 έως τις 21:00 στον τηλεφωνικό αριθμό 2106241943 (αστική χρέωση).

