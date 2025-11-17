Κιλκίς: Συνελήφθη 74χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 48χρονη

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Κιλκίς, με έναν 74χρονο να παρασέρνει με το όχημά του μια 48χρονη και να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 74χρονος εντοπίστηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα στο σπίτι του, όπου και συνελήφθη και ομολόγησε αμέσως την πράξη του.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, υποστήριξε πως δεν έχει εμπλακεί ξανά σε τροχαίο, ότι ο φωτισμός στην περιοχή ήταν ανεπαρκής και πως εγκατέλειψε την τραυματία λόγω της έντονης ταραχής που αισθάνθηκε τη στιγμή του συμβάντος. Ισχυρίζεται πως είχε σκοπό να ειδοποιήσει την αστυνομία και επιθυμεί να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από την τραυματία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα σήμερα, Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

