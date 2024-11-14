Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Νοεμβρίου για την 51η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, την πρεσβεία των ΗΠΑ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Παράλληλα, λόγω των εχθροπραξιών που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, η ΕΛΑΣ θα εφαρμόσει ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ αλλά και σε άλλα κτίρια και επιχειρήσεις ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, λόγω του περιστατικού με την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους και τις συνεχείς εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση, που έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες άτομα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, θα τεθούν σε καθεστώς αυξημένης φύλαξης όλα τα αστυνομικά τμήματα υπό τον φόβο καταδρομικών επιθέσεων.

5.000 αστυνομικοί, ελικόπτερα, drones και αύρες

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, επί ποδός θα βρίσκονται την Κυριακή, για την εφαρμογή των μέτρων, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, την Τροχαία, ενώ θα υπάρξει και συνδρομή από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ.

Παράλληλα, από νωρίς θα πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drone, που θα δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα ρίψης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες». Ακόμα, θα πραγματοποιούνται συνεχώς προέλεγχοι γύρω από το κτήριο του Πολυτεχνείου και γενικότερα στην περιοχή, ενώ θα υπάρχουν ακροβολισμένοι αστυνομικοί και στις ταράτσες γειτονικών κτηρίων.

Επίσης, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ιδιαίτερα την Κυριακή οπότε θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ακόμα μία σχετική σύσκεψη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα.

