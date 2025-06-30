Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στην Κηφισιά

Δέντρο έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε όχημα στην Κηφισιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε ένα όχημα και μια μάντρα, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Κηφισιάς Γ. Κασναφέρης, η ΔΕΗ εξετάζει το πρόβλημα, ενώ το δέντρο απομακρύνεται για να μην κυκλοφορία να αποκαθίσταται.

Το περιστατικό έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Κασναφέρη, οι έντονες αλλαγές από καύσωνα σε ισχυρούς ανέμους, εγκυμονούν κινδύνους σε δέντρα «κουρασμένα», είτε λόγω ηλικίας είτε από ασθένειες. «Ο Δήμος προσπαθεί να τα συντηρεί», τόνισε ο αντιδήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και σε περιμετρικές παρεμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ως πιθανή αιτία της πτώσης.

Πηγή: skai.gr

