Το mega τζακ ποτ των 19,5 εκατ. ευρώ κυνηγούν οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ σε όλη την Ελλάδα και σπεύδουν να συμπληρώσουν τα δελτία τους για να συμμετάσχουν στη μεγάλη κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00.

Το αστρονομικό έπαθλο των 19,5 εκατ. ευρώ - το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού – αποτελεί το νούμερο ένα θέμα συζήτησης μεταξύ των πελατών στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όπου οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους έως τις 21:30.

«Το mega τζακ ποτ των 19,5 έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Όπου και αν πας στο νησί ακούς ανθρώπους να μιλάνε για την σημερινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ. Από χθες η κίνηση στα πρακτορεία ήταν αυξημένη και σήμερα αναμένεται να εκτοξευθεί», αναφέρει η Νικολέττα Αρμενιάκου ιδιοκτήτρια των καταστημάτων ΟΠΑΠ «Millionaire» στην Κέρκυρα.

Ο Λευτέρης Καρατζάς, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στις Σέρρες, αναφέρει: «Από χθες το πρωί, όλοι μα όλοι οι πελάτες μας ρωτούν για το ΤΖΟΚΕΡ και κάνουν πλάκα μεταξύ τους ως υποψήφιοι εκατομμυριούχοι. Ανταλλάσσουν, μάλιστα, και απόψεις για το τι θα κάνουν εάν κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο. Τα πάντα στην πόλη μας κινούνται γύρω από το ΤΖΟΚΕΡ».

Η Ουρανία Γεωργίτση, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στα Γρεβενά τονίζει: «Η αποψινή κλήρωση θα γίνει viral. Όλοι ρωτούν πώς μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά και ετοιμάζονται να συντονιστούν στις 22:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube για να δουν live ποιους αριθμούς θα βγάλει η κληρωτίδα».

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Νταλαμπέκης, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Μυτιλήνη αναφέρει: «Αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Όπου και αν σταθείς, όπου και αν βρεθείς ακούς κόσμο να μιλάει για τη σημερινή κλήρωση και τα 19,5 εκατ. ευρώ στο ΤΖΟΚΕΡ. Μόνο το 2004 είχε συμβεί κάτι ανάλογο, όταν όλη η Ελλάδα περίμενε τον τελικό με την Πορτογαλία».

33 κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή

Το σερί των τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου 2024 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί 33 κληρώσεις, χωρίς όμως να καταφέρει κάποιος να βρει τον αριθμητικό συνδυασμό που «ξεκλειδώνει» το μεγάλο έπαθλο.

«Το ΤΖΟΚΕΡ μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πελατών μας το τελευταίο διάστημα και η σημερινή ημέρα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Όλοι όσοι επισκέπτονται το πρακτορείο μας συμμετέχουν στην αποψινή κλήρωση για να διεκδικήσουν τα 19,5 εκατ. ευρώ», υπογραμμίζει ο Γιώργος Καρύδας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη.

«Μαζί με το μεγαλύτερο έπαθλο όλων των εποχών, πάμε και ρεκόρ συμμετοχών στο παιχνίδι. Όλο το νησί γνωρίζει για το τζακ ποτ των 19,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στο ΤΖΟΚΕΡ», τονίζει ο Γιάννης Βονάκης, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Ρόδο.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκούρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Άργος, υπογραμμίζει: «Δεχόμαστε μέχρι και τηλεφωνήματα από πελάτες μας, που ζητούν να μάθουν αν έχουμε ομαδικά δελτία για να συμμετάσχουν στην αποψινή κλήρωση, έχοντας έτσι περισσότερες έτσι περισσότερες πιθανότητες για κέρδη. Επικρατεί μια τρέλα».

Πηγή: skai.gr

