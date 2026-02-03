Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 842.000, ήτοι υπερδιπλασιάστηκαν, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες περιόρισαν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα επί περίπου δύο χρόνια

Το 2019, σχεδόν 1,23 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν απολαβές κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ το 2025, η εικόνα είχε αντιστραφεί

«Πέραν της βελτίωσης των απολαβών, τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν επίσης τη μεγάλη αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές

Πάνω από το «φράγμα» των 1.500 ευρώ «σκαρφάλωσε» το 2025 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, έναν χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η κυβέρνηση, ως αποτέλεσμα μίας μεγάλης και ευρείας μετακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων προς καλύτερα μισθολογικά κλιμάκια.

«Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, είναι στα 1.516 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 7,5%.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, «πίσω από αυτό το ποσοστό βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, η μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στον ΟΟΣΑ και σταθερή ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και των μισθών.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι βλέπουν στην πράξη βελτίωση στις αποδοχές τους, με ουσιαστικές αυξήσεις στο εισόδημά τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Συγκεκριμένα, η υπουργός Εργασίας σημειώνει τα εξής:

«7,5%. Αυτή είναι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία στη χώρα μας.

Και δεν είναι απλώς ένας αριθμός.

Από το 2019, έχουν δημιουργηθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σήμερα, 8 στους 10 συμπολίτες μας εργάζονται σε πλήρη απασχόληση, ενώ οι μισθοί ακολουθούν ανοδική πορεία.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, είναι στα 1.516 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης ανέβηκε στα 1.362 ευρώ.

Σήμερα, σχεδόν 2 στους 3 μισθωτούς αμείβονται με πάνω 1.000 ευρώ.

Δεν σταματάμε εδώ.

Συνεχίζουμε με πολιτικές για ακόμα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές για όλους».

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο μέσος μισθός για πλήρες ωράριο στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε το περασμένο έτος στα 1.516 ευρώ έναντι 1.478 ευρώ το 2024, ενώ το μερίδιο της πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 78,5%, υψηλότερο κατά 2,1 μονάδες.

Παράλληλα, από την ανάλυση των δεδομένων μισθολογικής διαστρωμάτωσης γίνεται σαφές πως 280.000 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν το 2025 σε μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.000 ευρώ σε σύγκριση με το 2024, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη της ευρείας και συνεχιζόμενης βελτίωσης των εισοδημάτων.

Όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απτά οφέλη, τα οποία κατανέμονται σε μεγάλο τμήμα των μισθωτών και δεν πρόκειται για μία στατιστική στρέβλωση που θα μπορούσε να προκύψει μόνο από αυξήσεις στα υψηλότερα κλιμάκια.

Η έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνει πως σχεδόν δύο στους τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (63,5%), δηλαδή 1,56 εκατομμύρια άτομα, αμείβονται πλέον με περισσότερα από 1.000 ευρώ ανά μήνα, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 36,3% και αναλογούσε σε μόλις 720.000 μισθωτούς.

Δηλαδή, σε διάστημα μόλις έξι ετών, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 842.000, ήτοι υπερδιπλασιάστηκαν, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες περιόρισαν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα επί περίπου δύο χρόνια.

Ως αποτέλεσμα, πλέον οι δύο μεγαλύτερες ομάδες εργαζόμενων, οι οποίες αριθμούν συνολικά 992.000 άτομα, είναι αυτοί που λαμβάνουν 1.001 έως 1.200 ευρώ ανά μήνα και αυτοί που έχουν μισθό 1.201 έως 1.500 ευρώ, δηλαδή τα μεσαία στρώματα.

Στον αντίποδα, το 2019, τα δύο πολυπληθέστερα μισθολογικά κλιμάκια ήταν τα δύο χαμηλότερα: οι αμειβόμενοι με λιγότερα από 500 ευρώ, οι οποίοι ανέρχονταν σε 406.400 και όσοι έπαιρναν 501-600 ευρώ, οι οποίοι ξεπερνούσαν τους 216.000.

Μεγαλώνουν τα υψηλότερα κλιμάκια, μικραίνουν τα χαμηλότερα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτό είναι απόρροια μίας ευρύτερης τάσης την τελευταία εξαετία.

Από το 2019, τα κλιμάκια κάτω των 1.000 ευρώ συρρικνώθηκαν, επιβεβαιώνοντας και από αυτήν την οπτική γωνία ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλης κλίμακας «αναρρίχηση» στη μισθολογική κλίμακα.

Ενδεικτικό είναι πως, το 2019, σχεδόν 1,23 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν απολαβές κάτω των 1.000 ευρώ.

Το 2025, η εικόνα είχε αντιστραφεί.

Μεταξύ του περασμένου έτους και του 2024, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στα στρώματα κάτω των 1.000 ευρώ ανά μήνα μειώθηκαν κατά σχεδόν 209.000, καθώς πολλοί μετακινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοχών.

Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η μείωση σε βάθος εξαετίας των εργαζόμενων που αμείβονταν με έως 500 ευρώ. Μεταξύ 2019 και 2025, η ομάδα αυτή περιορίστηκε κατά περισσότερα από 223.000 άτομα, που ισοδυναμεί με πτώση της τάξης 56%, καθώς η σταδιακή υποχώρηση της μερικής απασχόλησης και η ανοδική πορεία των μισθών άλλαξαν τα δεδομένα στην αγορά.

«Πέραν της βελτίωσης των απολαβών, τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν επίσης τη μεγάλη αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εύρημα που συνάδει με τη νεότερη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία η ανεργία τον τελευταίο μήνα του 2025 υποχώρησε στο 7,5%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Πηγή: skai.gr

