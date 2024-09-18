Εκδήλωση μνήμης και φόρου τιμής στον Γιάννο Κρανιδιώτη και τους δημοσιογράφους Νίνα Ασημακοπούλου, Δημήτρη Πανταζόπουλο και Παναγιώτη Πούλο που σκοτώθηκαν κατά την πτώση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους τον Σεπτέμβριο του 1999 στη Ρουμανία, πραγματοποιείται στην αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς» της ΕΣΗΕΑ.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πτώση του πρωθυπουργικού FALCON.

Στην εκδήλωση, το πρώτο μέρος της οποίας συντονίζει ο Αλφόνσος Βιτάλης, Μέλος Δ.Σ. Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ, απευθύνουν χαιρετισμούς η πρόεδρος του ΔΣ ΕΣΗΕΑ, Μαρία Ανωνιάδου και ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Βασικός ομιλητής είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ομιλία θα εκφωνήσει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παρέμβαση θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο συντονίζει ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος Νίκος Κιάος, βασική ομιλήτρια είναι η Λίνα Βασιλοπούλου, σύζυγος του Δημήτρη Πανταζόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα.

Θα ακολουθήσει απονομή τιμητικών διακρίσεων στις οικογένειες των δημοσιογράφων που επέβαιναν στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου Γιώργο Φράγκο.

