Χρηματοδότηση 268,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση και υποστήριξη λειτουργίας των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η δράση περιλαμβάνει:

τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που παρέχεται στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τα εκπαιδευτικά έτη 2023-2025, 2024-2026 και 2025-2027 και τη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των ανωτέρω εκπαιδευτικών ετών, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Μέσω της υλοποίησης της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων/γνώσεων.

Προμήθεια του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού (αναλώσιμα, λοιπά είδη σχετικά με την υλοποίηση των μαθημάτων).

Λειτουργικές δαπάνες.

Επιδότηση πρακτικής άσκησης, διάρκειας 960 ωρών, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των Σ.Α.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας. Οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η πρακτική άσκηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Πηγή: skai.gr

