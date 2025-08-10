Ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης κατασχέθηκαν μετά από έκτακτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων «ΚΡΗΤΗ 1» στην Αγιά και συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι, τρεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου, σε 20 κελιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, με τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής φρουράς υπαλλήλων του καταστήματος κράτησης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε κρύπτη ενός κελιού, και κατασχέθηκαν 110 αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης και 449 αυτοσχέδιες συσκευασίες με συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης.

Σε βάρος των κρατουμένων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

