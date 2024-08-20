Συνελήφθη χθες στην Κέα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κέας, ένας 51χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή-οπλοχρησία, απείθεια, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ο δράστης εντοπίσθηκε στην κατοικία του όπου με περίστροφο, που κατείχε παράνομα, αποπειράθηκε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς και ακολούθως τους απείλησε με μαχαίρι.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας ο 51χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας και πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς του είχαν αφαιρεθεί, προέβη σε σωρεία τροχονομικών παραβάσεων κινούμενος επικίνδυνα στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Κατασχέθηκαν περίστροφο με 6 φυσίγγια, μαχαίρι με λάμα 11 εκατοστών και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

