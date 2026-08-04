Καύσωνας, βοριάδες και «Red Code»: Σε επιφυλακή 4 περιοχές για φωτιές, αύριο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη 5 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ολα αυτά την ώρα που σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για φωτιές τίθενται για αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 4 περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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