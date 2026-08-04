Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βέροια: Νεκρός 88χρονος πεζός μετά από παράσυρση από φορτηγό

Ο 88χρονος κινούταν πεζός, όταν λίγο μετά τις 11:30 π.μ. φορτηγό δημόσιας χρήσεως, που οδηγούσε 26χρονος, τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΕΚΑΒ

Άνδρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέροια.

Ο 88χρονος κινούταν πεζός, όταν λίγο μετά τις 11:30 π.μ. φορτηγό δημόσιας χρήσεως, που οδηγούσε 26χρονος, τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα, καθώς λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βέροια παράσυρση φορτηγό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο