Άνδρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέροια.

Ο 88χρονος κινούταν πεζός, όταν λίγο μετά τις 11:30 π.μ. φορτηγό δημόσιας χρήσεως, που οδηγούσε 26χρονος, τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα, καθώς λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή: skai.gr

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