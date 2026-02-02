Γκιουλέρ: Η Τουρκία παρακολουθεί τις αμυντικές σχέσεις Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου

Η Τουρκία παρακολουθεί με προσοχή τις αναπτυσσόμενες αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τις δραστηριότητές τους στη Συρία και την Αφρική, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στην εφημερίδα Oksuen.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου στην περιοχή, ενώ χαρακτήρισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραήλ εναντίον της χώρας του αβάσιμες τόσο σε επίπεδο πεδίου όσο και διεθνούς δικαίου.

«Οι δηλώσεις του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας και η ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του πεδίου ή στο διεθνές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία αξία στα μάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, οι στρατιωτικές δυνατότητες και η επιχειρησιακή εμπειρία την καθιστούν αναγκαίο σύμμαχο για το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η Τουρκία δεν σχεδιάζει την ασφάλειά της αποκλειστικά μέσω της συμμαχίας, αλλά ακολουθεί μια πολυδιάστατη, προληπτική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα.

Όσον αφορά το SAFE, Ο Τούρκος ΥΠΑΜ σχολίασε πως ο σχεδιασμός των ευρωπαϊκών αμυντικών δομών με τρόπο που δημιουργεί επικαλύψεις με το ΝΑΤΟ θα υπονόμευε την αλληλεγγύη εντός της Συμμαχίας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρθρωτικά προβλήματα στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ.



«Επομένως, η Τουρκία δίνει προτεραιότητα σε μια δομή που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας των συμμάχων, υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο του ΝΑΤΟ και βασίζεται σε μια

κοινή αντίληψη των απειλών», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως η σχέση της Τουρκίας με αυτές τις πρωτοβουλίες θα διαμορφωθεί από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τις στρατιωτικές και στρατηγικές συνεισφορές της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κοινή αντίληψη των απειλών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γκιουλέρ εκτίμησε πως ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τέτοιες αμυντικές δομές θα έβλαπτε όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τη συνολική δομή της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

