Η 3η Φεβρουαρίου 2026 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Χίου ως μια νύχτα τραγωδίας. Στις 8:30 το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου, ένα φουσκωτό ταχύπλοο, που μετέφερε τουλάχιστον 39 πρόσφυγες, κινούνταν χωρίς φώτα προς τις ελληνικές ακτές.

Λίγα λεπτά αργότερα, το περιπολικό σκάφος 1077 του Λιμενικού, που επιχειρούσε στην περιοχή μεταξύ Οινουσσών και Χίου, το εντόπισε. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν και επακολούθησαν σκηνές χάους. Το τραγικό συμβάν άφησε πίσω του 15 νεκρούς και 25 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται παιδιά και έγκυες γυναίκες, ενώ προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως διακινητής. Ο δύτης Βαγγέλης Κυρηθράς και ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, ακτινοδιαγνώστης στο επάγγελμα, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας.

Οι δυο τους αλλά και νοσηλευτής από το νοσοκομείο της Χίου μιλούν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για όσα διαδραματίστηκαν το τραγικό βράδυ αλλά και τις επόμενες μέρες.

Πηγή: skai.gr

