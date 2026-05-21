Σταδιακή αποκατάσταση στα δρομολόγια του προαστιακού

Πριν τις 5:30 δεν έγινε κανένα δρομολόγιο - Τι αναφέρει στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train

Προαστιακός

Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον προαστιακό, λόγω συμβάντος, στο οποίο επενέβη η αστυνομία

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 o Σωτήρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train, εξήγησε πως μέσα στο βράδυ ειδοποιήθηκαν οι αρχές πως ένας άνθρωπος είχε δεθεί με σκοινί στις Αχαρνές, πάνω από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια προς το Κιάτο, τη Χαλκίδα και προς το Αεροδρόμιο. 

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ και απομάκρυνε τον άνθρωπο και από τις 5:30 ξεκίνησαν σταδιακά να εκτελούνται τα δρομολόγια. 

Ακόμα, γίνεται σταδιακή αποκατάσταση, ενώ όπως σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, πριν τις 5:30 δεν εκτελέστηκε κανένα δρομολόγιο. 
 

TAGS: Αστυνομία Προαστιακός δρομολόγια
