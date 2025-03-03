Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα οι λαϊκές αγορές για τα τελευταία ψώνια για το σαρακοστιανό τραπέζι, ενώ ανοιχτή είναι και η Βαρβάκειος και η Αγορά του Ρέντη.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι «είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό, διατηρώντας σταθερά αυτό που κάνει τις λαϊκές αγορές να ξεχωρίζουν: ποιότητα, φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές».

Παράλληλα, ανοικτά θα είναι τα καταστήματα στην Αγορά του Καταναλωτή στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) έως και την Καθαρά Δευτέρα το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον ΟΚΑΑ – εκτός από το Κρεοπωλείο της Αγοράς που θα παραμείνει κλειστό την Καθαρά Δευτέρα – τα άλλα μαγαζιά θα μείνουν ανοικτά από το πρωί της Κυριακής έως αργά το βράδυ ή και όλο το βράδυ έως και το μεσημέρι της Καθαρά Δευτέρας ανάλογα με το ωράριο που έχει επιλέξει κάθε επιχείρηση.

Ορισμένες επιχειρήσεις θα κλείσουν στις 12:00 το μεσημέρι και μέχρι τις 17:00 το απόγευμα θα κλείσουν όλες.

Και η Βαρβάκειος αγορά θα λειτουργήσει μέχρι αργά το μεσημέρι.

