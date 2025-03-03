Πιστοί στην παράδοση οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, θα «τιμήσουν» σήμερα τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική και χορό. Τα καζάνια και οι φούρνοι στις δημοτικές υπηρεσίες δούλεψαν στο φουλ για να ετοιμάσουν από φασολάδα και θαλασσινά, μέχρι ταραμοσαλάτα, χαλβά και φυσικά την πατροπαράδοτη λαγάνα.

Το υπαίθριο «τραπέζι» που στήνουν οι δήμοι, εντός και εκτός λεκανοπεδίου, θα περιμένει τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους.

Για τους Αθηναίους παραδοσιακό επίκεντρο ο λόφος Φιλοπάππου, όπου θα υπάρχουν σαρακοστιανά εδέσματα και το κοινό θα υποδεχτεί από τις 11 το πρωί η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, ενώ τη μουσική σκυτάλη θα πάρει στη συνέχεια η Γιώτα Γρίβα, για ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι. Παρών θα είναι και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Από εκεί και πέρα, οι χώροι όπου οι δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις, με σαρακοστιανά, μουσική και χορό είναι:

Δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας (από 11 π.μ.) με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

Δήμος Αγίας Παρασκευής στο Πάρκο Πευκακίων (από 10 π.μ.), με ζωντανή μουσική.

Δήμος Αγίου Δημητρίου στον Ασύρματο-Πάρκο Ελ. Βενιζέλου (από 11:30 π.μ.), με τον Σάκη Κωτσάκη, τη Νάσια Κονιτοπούλου και την ορχήστρα τους, σε γιορτή γεμάτη παραδοσιακά δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια.

Δήμος Αιγάλεω στο Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο), από το πρωί οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς, ενώ στη 1 μ.μ. θα ξεκινήσει το παραδοσιακό γλέντι με τον Γιώργο Βελισσάρη.

Δήμος Αλίμου στον Λόφο Πανί (από 10:30), με ζωντανή μουσική και... αλευρομουτζουρώματα.

Δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό, με παραδοσιακό πρόγραμμα από την ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών και με τη συμμετοχή του Θανάση Ευταξία.

Δήμος Βριλησσίων στο ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» (από 11 π.μ.), όπου η Ένωση Κρητών θα προσφέρει ρακί και το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορό και παραδοσιακή μουσική από τη Σμύρνη και τις Κυκλάδες με τη Βιβή Βουτσελά και τον Γιάννη Καραμάνη.

Δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού» (από 11:30 π.μ.), το γλέντι θα συνοδεύσει ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του.

Δήμος Γλυφάδας στο «Πατητήρι» (από 12 μ.μ.) με την Κωνσταντίνα, τη Στέλλα Καρύδα και την ορχήστρα τους

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μιλήτου, δίπλα από το Πέτρινο Θέατρο (από τις 12 μ.μ.) με ζωντανή μουσική.

Δήμος Ζωγράφου στο Πάρκο Γουδή (από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.) με μουσική, χορό και με αποκριάτικο κιόσκι για τα παιδιά.

Δήμος Ηλιούπολης στο Πάρκο Χαλικάκι (από 11 π.μ.) με παραδοσιακή μουσική.

Δήμος Ηρακλείου στο Κτήμα Φιξ (από 11:30 π.μ.) με μουσική και χορό.

Δήμος Καισαριανής στο πάρκο Άη Γιάννη (από 12 μ.μ.) με παραδοσιακό γλέντι.

Δήμος Καλλιθέας στην Πλατεία Νερού στην παραλία (από 11 π.μ.), με τον Βασίλη Αγραφιώτη σε δημοτικά τραγούδια και την Ιωάννα Λεγάκη σε νησιώτικα.

Δήμος Κηφισιάς στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.) με την ορχήστρα του παραδοσιακού συγκροτήματος του Γιώργου Δαλιάνη και με χορούς από την Ένωση Μικρασιατών και το χορευτικό τμήμα του Δήμου.

Δήμος Λαυρεωτικής στο Χάος στην Καμάριζα (από 11 π.μ. έως 2:30 μ.μ.) με το μουσικό σχήμα του Στέλιου και του Γιάννη Μανωλά.

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης στην κεντρική πλατεία Πεύκης (από 11 π.μ.) με τον Πέτρο Ίμβριο.

Δήμος Μεγαρέων στη Νέα Πέραμο–Αλσάκι (από 11 π.μ.).

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Ταύρο (από 11 π.μ.), με λαϊκό-δημοτικό γλέντι με τον Παναγιώτη Λάλεζα.

Δήμος Νέας Ιωνίας έξω από το Συνεδριακό Κέντρο (από 11 π.μ.) με ζωντανή μουσική.

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στη Λίμνη του Άλσους (από 11 π.μ.)

Δήμος Παλαιού Φαλήρου στην παραλία (από 11 π.μ.) με πολλές δράσεις για παιδιά.

Δήμος Παλλήνης στο Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (από 11:30 π.μ.) σε παραδοσιακό-λαϊκό γλέντι με τη Νάντια Καραγιάννη, με τα τμήματα παραδοσιακών χορών του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανθούσας, αλλά και με τις χορωδίες του δήμου και των ΚΑΠΗ Ανθούσας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αλέξανδρου Στουπάκη.

Δήμος Πεντέλης στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στα Μελίσσια (από 11 π.μ.).

Δήμος Περιστερίου στο Εκθεσιακό Κέντρο (από 11 π.μ.) με παραδοσιακή συναυλία από τη Γωγώ Τσαμπά, με θεατρική διαδραστική παράσταση, με κουκλοθέατρο και Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Κώστα Σπυρόπουλου και με την Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων να παρασκευάζει τη μεγαλύτερη λαγάνα.

Δήμος Πετρούπολης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (από 11 π.μ.) σε γλέντι με το συγκρότημα «Σεργιάνι στην Παράδοση».

Δήμος Σαρωνικού στην παραλία της Αναβύσσου (από 12 μ.μ.) με συναυλία από τον Ηλία Βρεττό και με χορούς από τις τοπικές χορευτικές ομάδες.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης (από 11 π.μ. έως 3 μ.μ.) με συναυλία από τους Τόνι Σφίνο, Antonella Cuellar & Playmate.

Δήμος Χαϊδαρίου στο Άλσος Δαφνίου (από 11 π.μ.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

