Με μοίρασμα δωρεάν χαρταετών, λαγάνες, φασολάδες, σαρακοστιανά εδέσματα, με μουσική και χορό γιόρτασαν τα Κούλουμα στον δήμο Θεσσαλονίκης. Επίκεντρο για μια ακόμη χρονιά ήταν το δάσος του Σέιχ Σου, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες επισκέπτες, απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα και ο ουρανός της πόλης γέμισε πολύχρωμους χαρταετούς.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισκέφθηκε το Σέιχ Σου, συνομίλησε με πολίτες και αντάλλαξε ευχές για την Σαρακοστή.

Ο κ. Αγγελούδης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «ύχομαι να πετάξουν ψηλά οι αετοί και μαζί με αυτούς να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας, ακόμη και κόντρα στον άνεμο! Καλή Σαρακοστή, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία!».

Εκδηλώσεις οργανώθηκαν στο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στο Άλσος Νέας Ελβετίας και στην Τριανδρία, στην αυλή του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

