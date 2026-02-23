«Φάκελος 17Ν»: Η νέα, μεγάλη παραγωγή του ΣΚΑΪ έρχεται απόψε και κάθε Δευτέρα στις 21:00

Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, έρχεται απόψε στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 1ο επεισόδιο, με τίτλο «Η γέννηση της οργάνωσης», γυρνάμε πίσω στον χρόνο, στην πρώτη πράξη που άνοιξε τον κύκλο του αίματος: στη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, Ρίτσαρντ Γουέλς, τις παραμονές Χριστουγέννων του 1975.

Για πρώτη φορά, μιλούν στην κάμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της δολοφονίας Γουέλς και εξαπέλυσαν ένα ανθρωποκυνηγητό σε χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Κύπρο για να βρουν τους δολοφόνους. Μιλούν ακόμη Έλληνες αξιωματικοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το άγνωστο ακόμα τότε φαινόμενο της τρομοκρατίας και τα εμπόδια που συνάντησαν στις έρευνές τους τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Έλληνες και Γάλλοι δημοσιογράφοι μιλούν για το πως βρέθηκαν οι ίδιοι και οι εφημερίδες τους μπλεγμένοι σε μια υπόθεση τρομοκρατίας και πως έγιναν “συνήθεις ύποπτοι” για την αστυνομία. Ταξιδεύουμε στην Αμερική και συναντάμε τους γιους τους Ελληνοαμερικάνου αξιωματικού Τζορτζ Τσάντες που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες της 17Ν μαζί με τον οδηγό του Νίκο Βελούτσο τον Νοέμβριο του 1983 και μας μιλούν για την ημέρα που κατέστρεψε τη ζωή της οικογένειάς τους.

Μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από την ίδρυση της 17 Νοέμβρη μετά την πτώση της χούντας και την επάνοδο της δημοκρατίας και αποκαλύπτουν πως η τρομοκρατική οργάνωση προλείανε το έδαφος για τη δολοφονική της δράση των επόμενων δεκαετιών.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

