Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ξεκίνησε η νυχτερινή ποδαράτη, στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές - Δείτε live

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές πλημμυρίζουν το κέντρο της Πάτρας στο αποκορύφωμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, κατακλύζοντας τους δρόμους

Η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, είναι γεγονός, με το κέντρο της Πάτρας να έχει ήδη μετατραπεί σε ένα απέραντο σκηνικό γιορτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, που συμμετέχουν σε 190 πληρώματα, κατακλύζουν τους δρόμους, παρουσιάζοντας ευφάνταστες, καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές. Χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες βρίσκονται ήδη στις επάλξεις, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κεφιού και ενθουσιασμού.

Τα άρματα του Δήμου Πατρέων δίνουν τον ρυθμό, ενώ τα μέλη των πληρωμάτων παρελαύνουν πεζή, σχηματίζοντας ένα αδιάκοπο ποτάμι χρωμάτων, μουσικής και δημιουργικότητας.

Η παρέλαση εξελίσσεται κατά μήκος της οδού Κορίνθου και κορυφώνεται στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου οι φωτισμοί και η ένταση της συμμετοχής προσδίδουν ξεχωριστή λάμψη στη μεγαλύτερη καρναβαλική νύχτα της χρονιάς.

Φωτογραφίες: thebest.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πατρινό Καρναβάλι
