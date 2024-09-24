Η απομάκρυνση του Χρήστου Μάστορα από τη συναυλία της Μαρινέλλας, το παρασκήνιο και η ανακοίνωσή του

Η συνεργασία τους και η συμμετοχή του Χρήστου Μάστορα στη συγκεκριμένη συναυλία της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο ήταν για εκείνον κάτι πολύ σημαντικό και είχε κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος στις 19 Απριλίου με ένα ποστ στο προσωπικό του Instagram γράφοντας:

«Είπαμε πολλά που δεν λέγονται..

Είπαμε όμως και πολλά που τραγουδιούνται!!

Κυρία Μαρινέλλα , σας ευχαριστώ για τη ζεστασιά με την οποία με αγκαλιάσατε.

Σας δίνω υπόσχεση ότι θα βάλω τα δυνατά μου να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης του μεγαλείου σας και ονειρεύομαι να βρεθώ δίπλα σας on stage».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.