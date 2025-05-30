Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα μετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή Ζακύνθου, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία της Μαρίζας Παπαδάτου, πριν από τρεις μήνες, στο σπίτι της, στο Ακρωτήρι.

Οι τρεις συλληφθέντες, αλβανικής καταγωγής, είχαν συλληφθεί την περασμένη Τρίτη το πρωί, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας και της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου και είχαν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, Παρασκευή.

Πρόκειται για έναν 55χρονο και τον 21χρονο γιό του και έναν 50χρονο, αλβανικής καταγωγής.

Πηγή: skai.gr

