Ο Μιχάλης Πρωτοψάλτης - ιδιοκτήτης γερανού στο νησί - και τα δύο του ανίψια, Παναγιώτης Πρωτοψάλτης και Δημήτρης κατοικούν στα Κύθηρα και όταν πληροφορήθηκαν τον Οκτώβριο 2022 πως ένα ιστιοφόρο με 95 μετανάστες καραβοτσακίστηκε στα βράχια δεν αδιαφόρησαν, αλλά πήραν το γερανοφόρο όχημά κι έσπευσαν να βοηθήσουν, σώζοντας 80 ανθρώπους.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Μιχάλη Πρωτοψάλτη και τον συνεχάρη και τον ευχαρίστησε. Ένα χρόνο μετά κάποιοι από αυτούς που σώθηκαν επέστρεψαν στο νησί και ετοίμασαν μία γιορτή για τους ανθρώπους που τους βοήθησαν... Ο θείος και τα δύο ανίψια έχουν βραβευτεί από την πολιτεία.

