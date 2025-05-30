Αντικύθηρα: Ο χρόνος σταματά σ’ έναν ξεχασμένο παράδεισο

Τα Αντικύθηρα, ένας τόπος ήρεμος σχεδόν ανέγγιχτος από τον χρόνο.
Με ελάχιστους κατοίκους και μοναδική φυσική ομορφιά, τα Αντικύθηρα είναι ένας κρυμμένος θησαυρός για τον ταξιδιώτη που αναζητά αυθεντικότητα.
- Στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Ευαγγελισμού ο Μάριος Θεμιστοκλέους- Στο 65% τα ποσοστά επιτυχίας
- Σε παγκόσμια «πρώτη» τα έργα για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών & Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση καταγγελίας για «ύποπτες» πρακτικές online ταξιδιωτικού γραφείου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.