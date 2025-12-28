Κατασκευασμένο «διάλογο» βλέπει η Πανελλαδική Επιτροπή – Αμφισβητούν τον αριθμό των μπλόκων που θέλουν συνάντηση

Όχι 18, αλλά ούτε… 8 εκτιμά η Πανελλαδική Επιτροπή ότι είναι τα μπλόκα που έριξαν γέφυρες για συνάντηση με την κυβέρνηση, με τα ισχυρά μέτωπα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος να αμφισβητούν ευθέως τις προθέσεις των συναδέλφων τους, όταν έως και σήμερα δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις σε κανένα από τα συνολικά 14 αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την ThessPost , για την Πανελλαδική Επιτροπή, η συνάντηση στην Επανομή κατά την οποία κοινοποιήθηκε δημοσίως η πρόθεση…18 μπλόκων να συναντηθούν με την κυβέρνηση, δεν είναι τυχαία. Τα 18 αυτά μπλόκα – ανάμεσά τους τα Κερδύλλια και τα Πράσινα Φανάρια – σύμφωνα με πηγές του αγροτικού κινήματος, είχαν επιδιώξει και προ εβδομάδων μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ωστόσο, απορρίφθηκε και από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.

Για την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ο ρόλος τον οποίο επιτελούν είναι τουλάχιστον γνώριμος και σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί αναστάτωση στα περισσότερα από 50 μπλόκα που έπειτα από 29 ημέρες παραμένουν στον δρόμο και διεκδικούν λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Δεκαοκτώ μπλόκα, χωρίς καμία υπογραφή

Στην πραγματικότητα, η Πανελλαδική Επιτροπή αμφισβητεί ακόμη και τον πραγματικό αριθμό των μπλόκων που προτίθενται να συναντηθούν με την κυβέρνηση. «Είναι πέντε μπλόκα και τα βάφτισαν…18» τονίζουν με νόημα στο ThessPost μέλη της ΠΕΜ, που τονίζουν ότι στο έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τα ονόματα των μπλόκων, δεν υπάρχει καμία υπογραφή εκπροσώπου των αγροτικών συλλόγων.

Για την Πανελλαδική Επιτροπή, τα… 18 αυτά μπλόκα δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν, όπως λένε χαρακτηριστικά και τονίζουν ότι η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ThessPost, ήδη προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

