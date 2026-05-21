ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Γιάννη Στουρνάρα στο διαδίκτυο

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το κοινό ότι παρατηρούνται περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο, τα οποία εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα.

Συγκεκριμένα, ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους.

Το ίδιο σενάριο της υποτιθέμενης σύγκρουσης του κ. Στουρνάρα με γνωστό δημοσιογράφο χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Μια ακόμη σειρά ψευδών και παραπλανητικών διαφημίσεων εμφανίζει τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να προτείνει τη χρήση ηλεκτρονικής επενδυτικής πλατφόρμας.

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι σχετικές αναρτήσεις κατευθύνουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή κρυπτογραφικές (crypto) πλατφόρμες, καταλήγει η ΤτΕ.

Πηγή: skai.gr

