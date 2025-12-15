Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Της έστειλαν λάθος διάγνωση ότι έχει καρκίνο

Λάθος διάγνωση ότι έχει καρκίνο της έστειλε διαγνωστικό κέντρο όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ μια γυναίκα.

Η ίδια είχε πάει να κάνει την προληπτική μαστογραφία και στις απαντήσεις που της έστειλαν υπήρχε αναφορά για κακοήθεια.

«Έπαθα σοκ και δεν μπορώ να πω ότι το έχω ξεπεράσει ακόμα», δήλωσε η ίδια χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον γυναικολόγο ο οποίος της είπε να έρθει σε επαφή με το διαγνωστικό καθώς, όπως ανέφερε η γυναίκα, κάτι δεν του πήγαινε καλά με το αποτέλεσμα που διάβασε και της είπε να δουν ξανά την απάντηση που έστειλαν.

Έπειτα σε επικοινωνία που είχε με το διαγνωστικό της είπαν πως «ήταν ένα τυπογραφικό λάθος».

