Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα για 8η ημέρα οι έρευνες για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή από το Ηράκλειο Κρήτης και το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον Αποκόρωνα Χανίων.

Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (12/12) ενεργοποιήθηκε και Silver Alert, έπειτα από αίτημα της οικογένειας και τη σχετική δήλωση εξαφάνισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Σημαντική είναι για τις αρχές η αναφορά ενός πολίτη μετά την έκδοση Silver Alert, ότι τον είδε να περπατά στην παραλία των Καλυβών.

Drone της αστυνομίας πέταξε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πάνω από την παραλιακή ζώνη των Καλυβών ερευνώντας όλες τις πιθανές διαδρομές σε μια ακτίνα πολλών χιλιομέτρων αλλά και σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, χτένισαν τα χωριά της ενδοχώρας του δήμου Αποκορώνου.

Ο πατέρας του 33χρονου, κ. Γιώργος Τσικόπουλος, εξέφρασε στο neakriti την ελπίδα του ότι ο Αλέξης είναι ζωντανός σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να σκεφτεί οποιαδήποτε άλλη εκδοχή.

Απηύθυνε δε απεγνωσμένη έκκληση, σε όποιον γνωρίζει ή έχει συναντήσει τον αγνοούμενο, να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή άλλη αρχή.

