Όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ τηλεθεατής της εκπομπής «Δεκατιανοί», το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες , στην οδό Τζαβέλλα

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Μηχανάκι κινείται ανάποδα σε κεντρικό δρόμο – Παραλίγο ατύχημα

Από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα τις προηγούμενες ημέρες στον Πειραιά, όταν άνδρας με τη μηχανή του κινήθηκε αντίθετα σε κεντρικό δρόμο. 

Όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ τηλεθεατής της εκπομπής «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη , το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες , στην οδό Τζαβέλλα. 

Όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, ο ασυνείδητος οδηγός, παρ' ολίγον να χτυπήσει με φορτηγό όχημα, την ώρα που εκείνο έστριβε στον συγκεκριμένο δρόμο.

Πηγή: skai.gr

