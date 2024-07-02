Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού το καλοκαίρι στα νοσοκομεία των νησιών

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία των νησιών, πρόβλημα που γίνεται εντονότερο τη θερινή περίοδο κατά την οποία ο κόσμος πολλαπλασιάζεται.

Τη σχετική καταγγελία έκαναν στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», γιατροί των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, οι οποίοι μεταξύ άλλων σημείωσαν ότι αρκετό προσωπικό συνταξιοδοτείται και δεν αντικαθίστανται.

Ειδικά για τη Σύρο, η κ. Α. Καμπανή γρ. εργαζομένων του νοσοκομείου, είπε ότι προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις, για παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχιάτρο. Από αυτές, οι δύο κηρύχθηκαν άγονες ενώ μια που αφορά τη θέση καρδιολόγου θα καλυφθεί εσωτερικά από γιατρό που υπηρετεί στη ΜΑΘ. «Απροθυμία των γιατρών να έρθουν στα νησιά λόγω κόστους»,είπε η κ. Καμπανή προσθέτοντας ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 κενά.

Ο διευθυντής επειγόντων του νοσοκομείου Νάξου Β. Ραπτάκης, είπε ότι για τα 20 κρεβάτια υπάρχουν 53 νοσηλεύτριες ωστόσο οι ελλείψεις σημειώνονται στο ιατρικό προσωπικό, αναφέροντας ενδεικτικά ότι 4 ορθοπεδικούς, 3 καρδιολόγους 4 παιδιάτρους 3 μικροβιολόγους, 1 ακτινολόγο, 1 αναισθησιολόγο, 1 ΩΡΛ, 1 οφθαλμίατρο, μονάδα τεχνητού νεφρού, 1 νευρολόγο, 4 παθολόγους, 2 γενικούς ιατρούς, δύο οδοντριάτρους, 1 γενικό χειρουργό και 1 γυναικολόγο.

Το νοσοκομείο εξυπηρετεί και τα γύρω νησιά, ζητάμε ένα ακόμα ακτινολόγο και χειρουργό. Ο μοναδικός δήμος στη χώρα που δίνει 450 σε όποιον επικουρικό γιατρό έρχεται στο νησί.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης κληθείς να απαντήσει στα όσα είπαν οι γιατροί των νοσοκομείων, είπε ότι ειδικά το νοσοκομείο Σύρου σε σχέση με τη δυναμικότητά του, η κίνηση είναι η μισή.

Στα μέτρα για προσέλκυση ιατρών, ο υπουργός αναφέρθηκε στη δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Ενδεικτικό ωστόσο της απροθυμίας των γιατρών να επιλέξουν δημόσια νοσοκομεία ανέφερε ως παράδειγμα την προκήρυξη θέσης παθολόγου στη Σαντορίνη, με μισθό 9.000 ευρώ μικτά που δεν πήγε κανένας.

Πηγή: skai.gr

