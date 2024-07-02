Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αυστρίας

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg θα έχει αύριο Τετάρτη 3 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ.μ. ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών θα ακολουθήσουν, στις 1:20 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

