Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας (1/7) στη Βόρεια Εύβοια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων ηλικίας 24, 21 και 17 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη θέση «Πόρτο Πεύκο», επί της ΕΟ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας – Αιδηψού, ένα αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα όταν ο 24χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το eviathema.gr η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 21χρονος συνοδηγός και ο 24χρονος οδηγός τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφριά, Ο ανήλικος συνεπιβάτης απεγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί σοβαρό στο κεφάλι.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγεία Ιστιαίας ενώ στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ο ανήλικος μετά από εντολή των γιατρών διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το ΑΤ Ιστιαίας.

Πηγή: skai.gr

