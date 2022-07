Καταγγελία για εμπρησμό στην Παλλήνη

Καταγγελία για εμπρησμό την ώρα που μαινόταν η φωτιά στην Πεντέλη - Τι λέει μάρτυρας στο skai.gr Ελλάδα 17:01, 22.07.2022 facebook

Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας άνδρας επιχείρησε να βάλει φωτιά σε δασική έκταση επί της Αγίου Δημητρίου στα σύνορα Παλλήνης - Σπάτων, την ώρα που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Πεντέλη