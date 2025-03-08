Τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι, στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, χειροκροτούσαν για την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κατακρίνει με αναρτησή της στα social media, η Μαρία Καρυστιανού.

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

«Το χειροκρότημα των βολεμένων στην καρέκλα τους Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας, επισφράγισε τη συμμετοχή τους στα όσα σκανδαλώδη απο τη πρώτη στιγμή οργανώνει, μεθοδεύει και διαπράττει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί τους.

Κανένας από αυτούς δεν είχε την ευθιξία, το φιλότιμο, τις αρχές να διαχωρίσει τη θέση του από την Κυβέρνηση που εν γνώσει του Υπουργού της, Κωνσταντίνου Καραμανλή, έστειλε τα παιδιά μας στον θάνατο και από τα ατελείωτα εγκλήματα που στη συνέχεια όλοι μαζί οργανωμένα έχουν διαπράξει για να μην βγει η αλήθεια στο φως, έχοντας βέβαια συνεργούς επίορκους λειτουργούς.

Αποδείξατε πλέον ΟΛΟΙ ότι αγαπάτε ΜΟΝΟ τις καρέκλες σας και όχι τους Έλληνες και τη ψυχή τους, που ανίερα την προδώσατε.

Είστε όλοι ΥΠΟΛΟΓΟΙ.

Θα δώσετε λόγο στον Θεό και στον Ελληνικό Λαό».

— Maria Karystianou (@mkaristianou) March 8, 2025

Πηγή: skai.gr

